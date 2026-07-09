Tim Battiti Live 2026 stasera in tv la scaletta dei cantanti della seconda puntata su Canale 5

Notizia in breve

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026, condotta da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Lo show musicale si tiene a Trani e vede la partecipazione di diversi cantanti, anche se non sono stati ancora comunicati i nomi degli artisti presenti. La trasmissione è in programma alle ore 21:30.