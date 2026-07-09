Tim Battiti Live 2026 stasera in tv la scaletta dei cantanti della seconda puntata su Canale 5
Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tim Battiti Live 2026, condotta da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Lo show musicale si tiene a Trani e vede la partecipazione di diversi cantanti, anche se non sono stati ancora comunicati i nomi degli artisti presenti. La trasmissione è in programma alle ore 21:30.
Giovedì 9 luglio va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Tim Battiti Live. Lo show musicale, condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, si svolge a Trani. Sul palco della città pugliese saliranno vari artisti tra cui Samurai Jay, Serena Brancale, Levante, Irama e altri ancora. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo 2026 - Gli highlights della prima serata
Notizie e thread social correlati
Tim Battiti Live Spring 2026 stasera in tv su Canale 5: ospiti e cantanti della seconda puntata del 6 maggioQuesta sera va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Tim Battiti Live Spring 2026, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin.
Tim Battiti Live Spring 2026 stasera in tv su Canale 5: ospiti e cantanti della terza ed ultima puntata del 20 maggioStasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata del Tim Battiti Live Spring 2026, il format musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin.
Temi più discussi: Le hit della primavera su Canale 5 con Tim Battiti Live 2026; Tim Battiti Live con Ilary Blasi, ecco i cantanti del 2 luglio; Tim Battiti Live 2026, la guida completa: puntate, cantanti e scaletta dello show con Ilary Blasi; Battiti Live 2026, prima puntata: la scaletta dei cantanti.
Nuovo appuntamento con Tim Battiti Live. Questa sera, giovedì 9 luglio 2026, torna il festival musicale organizzato da Radio Norba. Ecco la scaletta dell'evento facebook
Stasera alle 21.30 su Canale 5 parte TIM Battiti Live 2026, da Trani. Conducono Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco Achille Lauro, Angelina Mango e Mengoni, Annalisa, PTN, Gigi D'Alessio e altri. - X x.com
Biglietto battiti live 28/06/26 reddit
Tim Battiti Live 2026 stasera in tv, la scaletta dei cantanti della seconda puntata su Canale 5Questa sera, giovedì 9 luglio, è in programma su Canale 5 il secondo appuntamento con Tim Battiti Live, previsto alle 21:30, dopo la prima puntata andata in onda la scorsa settimana. Alla conduzione, ... fanpage.it
Tim Battiti Live 2026, stasera la seconda puntata: cantanti e scalettaTim Battiti Live 2026 arriva con la seconda serata su Canale 5, in onda stasera (giovedì 9 luglio). L'estate televisiva prosegue nel segno della musica con un nuovo appuntamento del festival che accom ... tg24.sky.it