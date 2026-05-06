Questa sera va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Tim Battiti Live Spring 2026, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin. La trasmissione segue la prima puntata di martedì 6 maggio e presenta una scaletta con nuovi cantanti e ospiti, dopo il debutto della versione primaverile. La trasmissione, che si è già svolta in versione estiva, è arrivata in televisione con questa nuova edizione.

Tutto pronto per la seconda puntata dei Tim Battiti Live Spring 2026, il format musicale di successo che, dopo la versione estiva, è arrivata in tv con una versione primaverile condotta da Michelle Hunziker e Alvin. Scopriamo insieme gli ospiti e la scaletta della seconda puntata di mercoledì 6 maggio 2026. Tim Battiti Live Spring 2026, la seconda puntata in tv. Stasera, mercoledì 6 maggio 2026 dalle ore 22.00 circa appuntamento con la seconda puntata del “ Tim Battiti Live Spring 2026?. Michelle Hunziker, affiancata da Alvin, sono pronti a regalare un’altra serata all’insegna della buona musica italiana con protagonisti tutti i cantanti del momento con le canzoni e le hit che occupano le prime posizioni delle classifiche streaming (e non).🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tim Battiti Live Spring 2026 stasera in tv su Canale 5: ospiti e cantanti della seconda puntata del 6 maggio

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