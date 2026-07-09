The Pitt e Hacks sono le serie con il maggior numero di nomination agli Emmy 2026, rispettivamente con 25 e 24 candidature. The Pitt, un medical drama alla seconda stagione, ha ottenuto 25 nomination, mentre Hacks, una serie comica, ne ha ricevute 24. Tra le altre serie in corsa ci sono anche The Bear e The Gilded Age. Le nomination sono state annunciate recentemente.

The Pitt e Hacks, sbancano alle nomination degli Emmy 2026. Il medical drama giunto alla sua seconda stagione ha infatti raccolto ben 25 nomination, mentre tra le serie comiche è Hacks a fare il pieno con ben 24 candidature. Favoriti erano e favoriti rimangono. The Pitt aveva già vinto l’Emmy come miglior serie drammatica l’anno scorso e il bis pare proprio dietro l’angolo. Tra le 25 nomination The Pitt ne ha ben 13 per i propri attori. In primis quel Noah Wyle che è piombato direttamente da ER (era il dottor Carter) per diventare il dottor Michael Robby Robinavitch in The Pitt con lo stesso camice e lo stesso stetoscopio. Con lui sono candidati i colleghi di set, tra gli altri: Katherine LaNasa, Patrick Ball, Shawn Hatosy, Gerran Howell, Taylor Dearden, Fiona Dourif e Sepideh Moafi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Pitt e Hacks sbancano le nomination per gli Emmy Awards 2026: in lizza anche The Bear e The Gilded Age, ecco tutte le serie in corsa per la statuetta

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