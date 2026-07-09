Tg Green 9 luglio – La crisi climatica può costare all' Italia 6 punti di Pil al 2050

Notizia in breve

Il riscaldamento globale potrebbe ridurre il Pil italiano di fino a 6 punti entro il 2050. Nel frattempo, l’azienda Itelyum amplia le sue attività sui servizi ambientali nei porti e sui rifiuti liquidi. È stata annunciata anche la nascita di ‘Pantarei’, una società che si occupa del riciclo dei pannelli solari. Questi sono i principali fatti trattati nel notiziario.