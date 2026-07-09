Tg Green 9 luglio – La crisi climatica può costare all' Italia 6 punti di Pil al 2050
Il riscaldamento globale potrebbe ridurre il Pil italiano di fino a 6 punti entro il 2050. Nel frattempo, l’azienda Itelyum amplia le sue attività sui servizi ambientali nei porti e sui rifiuti liquidi. È stata annunciata anche la nascita di ‘Pantarei’, una società che si occupa del riciclo dei pannelli solari. Questi sono i principali fatti trattati nel notiziario.
Il riscaldamento globale che può costare all’Italia fino a 6 punti di Pil entro la metà del secolo, l’impresa dell’economia circolare Itelyum che si rafforza sui servizi ambientali nei porti e sui rifiuti liquidi, e la nascita di ‘Pantarei’, l’azienda che ricicla i pannelli solari. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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