Tg Green 4 giugno – L’Italia supera i 78mila punti di ricarica elettrica
L’Italia ha superato i 78.000 punti di ricarica per veicoli elettrici, secondo i dati più recenti. Il Gestore dei servizi energetici e Confindustria hanno annunciato un rafforzamento della collaborazione strategica. Nel frattempo, Consob ha pubblicato uno studio sulle obbligazioni sostenibili.
Passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche che supera i 78mila punti, il Gse e Confindustria che rafforzano la collaborazione strategica, e uno studio di Consob sulle obbligazioni sostenibili. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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