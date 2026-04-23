Tg Green 23 aprile – Sfida a crisi climatica Sud vince per taglio emissioni

Nella puntata di Tg Green del 23 aprile si è parlato di come alcune regioni del Sud Italia stiano cercando di ridurre le emissioni di gas serra. Sono stati illustrati interventi e politiche adottate per contenere l'inquinamento e affrontare il problema ambientale. La trasmissione ha mostrato i risultati raggiunti e i progetti in corso per contrastare la crisi climatica nella zona meridionale del paese.

Sfida alla crisi climatica che al Sud si prova a vincere tagliando le emissioni inquinanti, Legambiente che chiede al governo un decreto urgente per traghettare le risorse del Pnrr dedicate all’economia circolare, e gli impatti ambientali delle guerre che lasciano una cicatrice profonda anche sui territori devastati. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 23 aprile – Sfida a crisi climatica, Sud vince per taglio emissioni Tg Green 23 aprile - Sfida a crisi climatica, Sud vince per taglio emissioni Notizie correlate Tg Green 9 aprile – Sigarette e plastica in spiaggia, Legambiente racconta l'emergenzaMozziconi di sigarette e pezzi di plastica sono i rifiuti più diffusi sulle spiagge italiane in base all’analisi di Legambiente, un innovativo... TG Green 2 aprile – Transizione energetica e sicurezza, l'intesa tra Difesa servizi e GseUn protocollo d’intesa tra Difesa servizi e Gse (Gestore dei servizi energetici) per promuovere la transizione energetica e la sicurezza del Paese,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tg Green 16 aprile - In 3 mesi già spesi tutti i soldi previsti per le emergenze 2026; TG Poste Lis, settimana del 6 aprile; Tgcom24: Breaking News delle 21.30 | L'Iran annuncia la riapertura di Hormuz Video; Tg2 Motori - RaiNews. Tg Green 23 aprile - Sfida a crisi climatica, Sud vince per taglio emissioni(Lapresse) Sfida alla crisi climatica che al Sud si prova a vincere tagliando le emissioni inquinanti, Legambiente che chiede al governo un ... stream24.ilsole24ore.com Campi Flegrei. . POZZUOLI GREEN: I BAMBINI A TUTELA DELL'AMBIENTE CON LE ISTITUZIONI - facebook.com facebook (Riguarda anche l'Italia) "... in Green Alliance c. Bulgaria, la Corte di Strasburgo ha accertato una violazione dell’art. 8 della Convenzione, censurando la normativa bulgara che consente l’infiltrazione di “agenti sotto copertura” in organizzazioni non g x.com