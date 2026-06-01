Raheem Sterling drogato al volante della Lamborghini | il video-choc

Raheem Sterling è stato fermato al volante di una Lamborghini mentre era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un video mostra il momento in cui viene controllato dalle forze dell’ordine, che hanno riscontrato l’uso di droghe. L’ex attaccante del Manchester City si trova ora coinvolto in un procedimento legale. La vicenda ha suscitato scalpore, ma non ci sono ulteriori dettagli sui risultati dei test o sulle conseguenze giudiziarie.

Si mette male per Raheem Sterling. L'ex attaccante del Manchester City è stato beccato al volante sotto effetto di sostante stupefacenti. E nelle ultime ore è emerso anche un video che mostra la Lamborghini del giocatore guidata in modo caotico, pericolosissimo, ad alta velocità in autostrada. Subito dopo la vettura si è schiantata e successivamente il calciatore è stato arrestato. Ora il 31enne è accusato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E la sua carriera calcistica potrebbe subire una brusca frenata. Nel filmato diventato virale in rete si vede la Lamborghini di Sterling - del valore di oltre 300mila euro - sbandare a tutta velocità, senza neanche aver messo la freccia, con il rischio di sfiorare lo spartitraffico tra i due sensi di marcia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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