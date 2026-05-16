Un video diffuso in rete mostra un incidente avvenuto in pieno centro a Modena, dove un uomo di 30 anni con cittadinanza marocchina ha investito alcuni passanti con la sua auto. Nel filmato si vede chiaramente il momento dello schianto, con l’auto, una Citroen C3, che raggiunge circa 100 kmh prima di terminare la corsa contro la vetrina di un negozio. L’episodio si è verificato nel corso di un sabato normale, come mostrato dalle immagini.

Il filmato mostra chiaramente il momento dello schianto coi pedoni e la fine della corsa contro la vetrina di un negozio Ecco il video del 30enne marocchino Salim el Koudri che con l’auto investe i passanti in pieno centro a Modena, in quello che doveva essere un normale sabato. L’uomo, nato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Modena, il VIDEO CHOC del marocchino Salim el Koudri che con l’auto investe i passanti, Citroen C3 lanciata a 100 km/h

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