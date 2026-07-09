Il cantiere di Ponte al Pino prosegue nei tempi previsti, con la rimozione del ponte che si concluderà venerdì alle 4 del mattino. Tuttavia, si sollevano polemiche riguardo alle navette di trasporto alternative, che sono al centro di discussioni tra residenti e amministrazione. La prima fase dei lavori, dedicata alla rimozione, è al terzo giorno e sta rispettando il cronoprogramma stabilito.

Terzo giorno della prima tranche di lavori – quella per la rimozione – di Ponte al Pino, tutto procede come da programma. Lo smontaggio finirà venerdì alle 4 della notte. La seconda – quella del varo del nuovo cavalcaferrovia – sarà invece dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio: altra data da cerchiare in rosso per i passeggeri e gli automobilisti. Tolto il vecchio impalcato, ora si stanno demolendo le spalle e si svolgono operazioni propedeutiche al varo. Già martedì sera è stata riaperta la passerella pedonale, mentre ieri mattina anche via degli Artisti, come sollecitato da commercianti e Comune. Ma soprattutto è il terzo giorno di stop alla circolazione dei treni tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella: un’Italia quindi ancora spaccata in due con ripercussioni sull’intera circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terzo giorno di Ponte al Pino. Il cantiere procede nei tempi. Ma è polemica sulle navette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ai DramaHe Was Paid to Protect Me—But Killed for Me Instead.

Notizie e thread social correlati

Ponte al Pino, un nuovo giorno. Lavori nei tempi: “Funziona il piano di protezione civile”A Ponte al Pino, i lavori proseguono secondo il cronoprogramma e il piano di protezione civile resta attivo.

Ponte al Pino, secondo giorno di lavori (e di navette). Ma nel frattempo riapre la passerella pedonaleA Ponte al Pino sono ripresi i lavori di sostituzione dell’impalcato, con un secondo giorno di attività e l’attivazione di navette di supporto.

Temi più discussi: Stop dei treni a Firenze per I lavori al ponte, terzo giorno di disagi; Ponte al Pino, terzo giorno di stop ai treni. Riaperta ieri in anticipo la passerella pedonale; Ponte al Pino, terzo giorno di stop: si lavora alle spallette, migliorano traffico e navette; Ponte al Pino, terzo giorno di stop alla circolazione a Firenze.

Terzo giorno di Ponte al Pino. Il cantiere procede nei tempi. Ma è polemica sulle navettePalagi: Disparità di trattamento classista tra viaggiatori dei regionali e dei Frecciarossa. Boschi: Salvini divide l’Italia. Lui risponde: Chiami i suoi compagni di partito in Comune. lanazione.it

Ponte al Pino, terzo giorno di stop: si lavora alle spallette, migliorano traffico e navette - X x.com

Ponte al Pino, giorno tre: rimosso il vecchio impalcato, proseguono i lavori. Ma da Roma a Bolzano ci vogliono 3 ore in piùE' stata completata la rimozione dell'impalcato ottocentesco, ma restano ancora due giorni di stop per la circolazione ferroviaria, fino alle 4 di venerdì 10 luglio ... msn.com

Comandante di ponte solarizzare reddit