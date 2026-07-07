Ponte al Pino un nuovo giorno Lavori nei tempi | Funziona il piano di protezione civile
A Ponte al Pino, i lavori proseguono secondo il cronoprogramma e il piano di protezione civile resta attivo. I disagi si registrano per i pendolari che devono usare la stazione ferroviaria, mentre la viabilità generale risulta gestita senza criticità. La giornata si svolge senza intoppi significativi, e le autorità monitorano costantemente la situazione. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di rilievo nelle ultime ore.
Firenze, 7 luglio 2026 - Ponte al Pino, giorno due (intero). I disagi ci sono per chi deve prendere il treno, ma la situazione dal punto di vista dell'organizzazione e della viabilità "appare sotto controllo”. Continuano secondo i tempi, secondo quanto riportato da Rfi, i lavori di sostituzione del ponte: i lavori termineranno alle ore 4 del 10 luglio. Resta naturalmente ferma la circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella: anche per oggi sono predisposte navette sostitutive e bus trasportare i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
LE PERSONE NON SCAPPANO SOLO DAL LAVORO.SCAPPANO DA COME VENGONO GESTITE
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