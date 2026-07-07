A Ponte al Pino sono ripresi i lavori di sostituzione dell’impalcato, con un secondo giorno di attività e l’attivazione di navette di supporto. Nel frattempo, è stata riaperta la passerella pedonale, che era stata chiusa durante le operazioni. La prima fase dei lavori, iniziata ieri, si concluderà il 10 luglio e comporta il blocco della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella.

Firenze, 7 luglio 2026 – Proseguono i lavori per la sostituzione dell’impalcato a Ponte al Pino: la prima fase durerà fino al 10 luglio e prevede il blocco della circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Per questo da due giorni sono stati disposte alcune modifiche alla circolazione ferroviaria e non solo. Anche la passerella pedonale era infatti stata chiusa ma da questa mattina, 7 luglio, si sono concluse le attività legate allo svincolo delle tre sezioni del vecchio impalcato: per questo motivo è stato riaperto, in anticipo, il collegamento pedonale. PRESSPHOTO Firenze cantiere del Ponte al Pino, veduta con drone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte al Pino, secondo giorno di lavori (e di navette). Ma nel frattempo riapre la passerella pedonale

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Lavori RFI Ponte al Pino: posata la passerella pedonale

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