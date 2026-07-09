Terremoto la forte scossa fa uscire la gente in strada | la situazione

Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la zona, spingendo molte persone a uscire di casa e a riversarsi in strada. Un boato sordo ha preceduto il movimento sismico, che ha durato alcuni secondi. La terra ha tremato improvvisamente, causando paura e confusione tra i residenti. Molti hanno afferrato i telefoni o si sono affacciati alle finestre, mentre altri sono usciti rapidamente dalle abitazioni.

Un boato sordo, poi quel tremolio che ti fa fermare di colpo e guardarti intorno. In pochi secondi cambia tutto: c’è chi afferra il telefono, chi si affaccia alla finestra, chi esce di casa con il cuore in gola. E mentre le chat iniziano a riempirsi di messaggi, una domanda rimbalza ovunque: “L’hai sentita anche tu?” È così che, nelle ultime ore, l’apprensione ha iniziato a diffondersi in un’area di confine dell’Europa centrale. La scossa, raccontano diversi residenti, è stata percepita chiaramente in più zone, alimentando timori e facendo scattare i controlli. Solo dopo sono arrivati i primi dati ufficiali. La scossa: dove e quanto è stata forte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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TERREMOTO IN TOSCANA, FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 4.1 A NORD DI PISTOIA. PAURA E GENTE IN STRADA

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