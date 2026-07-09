Terremoto la forte scossa poco fa | la situazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata tra Repubblica Ceca e Slovacchia. Il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze ha confermato l’evento sismico, con una profondità di circa 10 chilometri. Non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato poco fa, secondo le rilevazioni ufficiali. La zona interessata si trova al confine tra i due Paesi.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata nella zona di confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia. A rilevare il sisma è stato il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), che ha indicato una profondità dell’evento di circa 10 chilometri. La scossa avvertita in diverse aree. Il terremoto è stato percepito dalla popolazione in varie zone dei due Paesi, suscitando apprensione tra i residenti. Al momento, tuttavia, non sono arrivate segnalazioni ufficiali di vittime o danni a edifici e infrastrutture. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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TERREMOTO IN ITALIA: INTENSA SCOSSA REGISTRATA POCO FA. PAURA PER LA POPOLAZIONE

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