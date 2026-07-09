Terremoto la forte scossa poco fa | la situazione

Da tvzap.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata tra Repubblica Ceca e Slovacchia. Il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze ha confermato l’evento sismico, con una profondità di circa 10 chilometri. Non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato poco fa, secondo le rilevazioni ufficiali. La zona interessata si trova al confine tra i due Paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata nella zona di confine tra Repubblica Ceca e Slovacchia. A rilevare il sisma è stato il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), che ha indicato una profondità dell’evento di circa 10 chilometri. La scossa avvertita in diverse aree. Il terremoto è stato percepito dalla popolazione in varie zone dei due Paesi, suscitando apprensione tra i residenti. Al momento, tuttavia, non sono arrivate segnalazioni ufficiali di vittime o danni a edifici e infrastrutture. Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva L'articolo proviene da TvZap. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Terremoto.

terremoto la forte scossa poco fa la situazione
© Tvzap.it - Terremoto, la forte scossa poco fa: la situazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TERREMOTO IN ITALIA: INTENSA SCOSSA REGISTRATA POCO FA. PAURA PER LA POPOLAZIONE

Video TERREMOTO IN ITALIA: INTENSA SCOSSA REGISTRATA POCO FA. PAURA PER LA POPOLAZIONE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto poco fa, scossa fortissima: la situazione

Leggi anche: Terremoto, forte scossa poco fa: magnitudo potente

Temi più discussi: Venezuela, nuova forte scossa. La corsa dei pompieri italiani non salva mamma e tre bambini; Terremoto in Venezuela, nuova forte scossa di magnitudo 4.6; Forte scossa di assestamento in Venezuela, magnitudo 5.1; Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfo.

terremoto la forte scossaTerremoto, scossa tra Repubblica Ceca e SlovacchiaScossa di terremoto di magnitudo 5.5 registrata tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Lo rende noto il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze ... iltempo.it

terremoto la forte scossaTerremoto in provincia di Messina, 4 scosse in pochi minuti con la più forte di magnitudo 3,2Un terremoto di magnitudo 3,2 ha colpito la zona a nord di Messina. Poco prima sono state registrate altre 3 scosse. Nessun danno segnalato ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web