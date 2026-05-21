Terremoto ai Campi Flegrei forte scossa all’alba sveglia Napoli | paura e gente in strada scuole chiuse a Pozzuoli
Questa mattina, alle prime ore, una forte scossa di terremoto ha svegliato Napoli e i territori circostanti. La magnitudo di 4.4 è stata registrata ai Campi Flegrei, con una profondità di circa 3 chilometri. La scossa ha causato paura tra la popolazione e alcune persone sono scese in strada. In risposta, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole a Pozzuoli e stanno svolgendo controlli sugli edifici scolastici per verificare eventuali danni. Lo sciame sismico prosegue con più eventi in questa zona.
Magnitudo 4.4 e profondità di 3 chilometri: sciame sismico in corso, attivati controlli e verifiche sugli edifici scolastici. Una scossa lunga, forte, di quelle che non lasciano il dubbio di averla sentita davvero. Napoli si è svegliata di soprassalto poco dopo l’alba per il terremoto registrato alle 5:50:52 nell’area dei Campi Flegrei, con una magnitudo preliminare di 4.4 e una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’Osservatorio Vesuviano dell’ INGV. La scossa è stata avvertita distintamente in numerosi quartieri di Napoli, in particolare nell’area occidentale della città e nei comuni flegrei. Segnalazioni sono arrivate da Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5
Sullo stesso argomento
Terremoto a Napoli, forte scossa magnitudo 4.4 all'alba: «Un boato e le case tramavano». Scuole chiuse a PozzuoliUna forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.
Leggi anche: Terremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6: "Come un forte scoppio"
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa intorno alle 16. x.com
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa intorno alle 16. Ilmattino.it facebook
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrate nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it
Napoli si sveglia con il terremoto: forte scossa ai Campi Flegrei avvertita in tutta la provinciaNapoli si è risvegliata ancora una volta sotto la minaccia del bradisismo. Alle 5.50 di oggi giovedì 21 maggio 2026 una forte scossa di terremoto di magnitudo ... cronachedellacampania.it