Terremoto ai Campi Flegrei forte scossa all’alba sveglia Napoli | paura e gente in strada scuole chiuse a Pozzuoli

Questa mattina, alle prime ore, una forte scossa di terremoto ha svegliato Napoli e i territori circostanti. La magnitudo di 4.4 è stata registrata ai Campi Flegrei, con una profondità di circa 3 chilometri. La scossa ha causato paura tra la popolazione e alcune persone sono scese in strada. In risposta, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole a Pozzuoli e stanno svolgendo controlli sugli edifici scolastici per verificare eventuali danni. Lo sciame sismico prosegue con più eventi in questa zona.

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