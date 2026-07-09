Nella mattinata, la costa nord-orientale della Sicilia ha registrato quattro scosse di terremoto in pochi minuti. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3,2. La prima si è verificata alle 8:15, seguita da altre tre scosse entro mezz’ora. Non ci sono notizie di danni o feriti. La sequenza sismica si è concentrata nella zona costiera della provincia di Messina.

Trema la Sicilia. Nella mattinata sono state registrate diverse scosse di terremoto nella zona della costa siciliana nord-orientale, in provincia di Messina. La magnitudo più alta delle quattro scosse è stata di 3,2 della scala Richter. L’evento sismico ha come epicentro un punto nel mare poco sopra Messina. Non ci sono feriti o danni a cose, ma alcune persone hanno riferito di aver sentito la scossa anche in città. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Terremoto in provincia di Messina, 4 scosse in pochi minuti con la più forte di magnitudo 3,2

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TERREMOTO FORTE SCOSSA A MESSINA: GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE, MAGNITUDO 4.0

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