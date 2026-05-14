Quattro scosse di terremoto vicino Messina la più forte di magnitudo 2,8 | epicentro nella zona di Rodì Milici
Quattro scosse di terremoto sono state avvertite nelle vicinanze di Messina, con la più forte di magnitudo 2,8. L’epicentro si trova nella zona di Rodì Milici. La prima si è verificata alle 6.59 del mattino al largo della città. Nella notte erano state registrate altre scosse, tutte con epicentro nella stessa area e magnitudo tra 2 e 2,2.
Alle 6.59 del mattino si è registrato un terremoto al largo di Messina, nella notte altre scosse con epicentro a Rodì Milici di magnitudo tra 2 e 2.2.🔗 Leggi su Virgilio.it
Il Terremoto di Messina del 1908 — La Città che Sparì in 37 Secondi
Notizie correlate
Leggi anche: Scosse di terremoto nel Messinese, una con epicentro Rodì Milici
Leggi anche: Due scosse di terremoto al largo di Messina, la più forte di magnitudo 3,3: "Molto forte, durata un attimo"
Argomenti più discussi: Terremoto a Messina, scosse a Rodi Milici di magnitudo 2.8; Sciame sismico in provincia di Messina tra la notte e l'alba; Rieti, ritrovate vive le quattro ragazze scomparse in montagna; Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang.
Quattro scosse di terremoto in mare a 90 km da PalermoQuattro scosse di terremoto nel Tirreno meridionale, a circa 90 km a Nord est di largo di Palermo, sono state registrate dall'Ingv tra le ore 14.40 e le 15.23. La scossa più forte è stata di magnitudo ... ansa.it