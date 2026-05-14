Quattro scosse di terremoto vicino Messina la più forte di magnitudo 2,8 | epicentro nella zona di Rodì Milici

Quattro scosse di terremoto sono state avvertite nelle vicinanze di Messina, con la più forte di magnitudo 2,8. L’epicentro si trova nella zona di Rodì Milici. La prima si è verificata alle 6.59 del mattino al largo della città. Nella notte erano state registrate altre scosse, tutte con epicentro nella stessa area e magnitudo tra 2 e 2,2.

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