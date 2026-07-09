La giustizia sportiva ha richiesto i documenti ai magistrati nell'ambito dell'inchiesta sui De Laurentiis. I due sono indagati a Bari per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, nell'ambito della gestione della società del Bari. La richiesta riguarda le carte relative all'indagine penale, che coinvolge anche il club biancorosso. La procura ha aperto un procedimento che coinvolge anche la Federcalcio, che ha chiesto i documenti ai magistrati.

Si muove anche la giustizia sportiva nel caso dell’inchiesta su Aurelio e Lugi De Laurentiis, padre e figlio rispettivamente presidenti di Napoli e Bari, indagati a Bari per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali relativamente alla gestione della società biancorossa. L'8 luglio, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha infatti chiesto gli atti dell’inchiesta ai pm baresi che hanno condotto l’indagine della guardia di finanza e che, dopo la retrocessione del Bari in C dello scorso maggio, hanno chiesto al tribunale civile la liquidazione giudiziale della società, ovvero il fallimento. Una decisione insolita, che normalmente viene presa dagli inquirenti quando ci sono creditori che non riescono a veder soddisfatte le proprie pretese. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Terremoto Bari, l'inchiesta sui De Laurentiis si allarga: la Federcalcio chiede le carte ai magistrati

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