Inchiesta De Laurentiis interviene la Procura Figc | Chiné chiede gli atti a Bari

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura della Figc ha richiesto gli atti dell'inchiesta in corso a Bari riguardante Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi. Il capo della procura, Giuseppe Chinè, ha inviato una richiesta ai magistrati locali per ottenere i documenti relativi alle indagini. La richiesta si inserisce nel procedimento legale che coinvolge il dirigente e i suoi familiari. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui contenuti dell'inchiesta.

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Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda gli atti dell'inchiesta su Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi. Lo rivela l'Ansa. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ieri sono state fatte perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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