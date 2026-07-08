La Procura della Federcalcio ha richiesto ai magistrati di Bari gli atti dell'inchiesta che coinvolge Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi. Il capo della Procura, Giuseppe Chinè, ha formalmente chiesto i documenti relativi alle indagini in corso. La richiesta mira a ottenere tutte le carte processuali per approfondire la vicenda. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli o sviluppi sull'inchiesta.

Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè ha chiesto ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda gli atti dell'inchiesta su Aurelio De Laurentiis e suo figlio Luigi. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Ieri sono state fatte perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Inchiesta De Laurentiis, la Procura della Federcalcio chiede le carte ai magistrati baresi

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