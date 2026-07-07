Terre d’Arezzo via in Duomo | il Festival tra i gioielli aretini
Il Terre d’Arezzo Music Festival ha iniziato il suo 21° anno, con l’apertura ufficiale nel Duomo di Arezzo. La rassegna si svolge dal 9 luglio al 27 agosto, coinvolgendo numerosi luoghi d’arte della città e della provincia. Durante il periodo, vengono organizzati concerti e eventi culturali di rilievo, che riempiono di musica e attività i diversi siti coinvolti. La manifestazione si estende su più settimane, portando artisti e pubblico in diversi spazi.
Arezzo, 7 luglio 2026 – Ai nastri di partenza la 21esima edizione d i Terre d’Arezzo Music Festival, la rassegna in programma dal 9 luglio al 27 agosto, attraversa molti luoghi d’arte ad Arezzo e in tutta la provincia, riempiendoli di magnifica musica ed eventi culturali di altissimo profilo. Nel Capoluogo si terrà il 9 luglio il concerto inaugurale in programma in Duomo. Protagonista del concerto sarà Andrea Trovato all’organo rinascimentale. Il Maestro presenterà in prima esecuzione moderna le musiche organistiche di Francesco Feroci; per l’occasione verrà presentata anche la registrazione discografica, la prima realizzata sull’organo della cattedrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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