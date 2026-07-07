Terre d’Arezzo via in Duomo | il Festival tra i gioielli aretini

Notizia in breve

Il Terre d’Arezzo Music Festival ha iniziato il suo 21° anno, con l’apertura ufficiale nel Duomo di Arezzo. La rassegna si svolge dal 9 luglio al 27 agosto, coinvolgendo numerosi luoghi d’arte della città e della provincia. Durante il periodo, vengono organizzati concerti e eventi culturali di rilievo, che riempiono di musica e attività i diversi siti coinvolti. La manifestazione si estende su più settimane, portando artisti e pubblico in diversi spazi.