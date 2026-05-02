Non Sparate sul Pianista | Gurrisi | Il mio organo Hammond suona per Franco Cerri

Alberto Gurrisi ha spiegato come il suo organo Hammond, uno strumento fondamentale nel jazz e nel rock, venga utilizzato durante i suoi concerti. Ha raccontato che il suo strumento suona in onore di Franco Cerri, noto jazzista italiano. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche dell’organo e sul suo ruolo nella musica dal vivo. Gurrisi ha anche condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza con lo strumento e sulla sua importanza nel suo percorso musicale.

Alberto Gurrisi ci guida alla scoperta dell’organo Hammond, uno strumento che ha fatto la storia, dal rock al jazz. E ci parla del suo grande maestro, Franco Cerri, che verrà ricordato al Blue Note di Milano con un concerto speciale il 31 maggio. Il 25 marzo scorso, in quella che è già stata definita una sentenza «storica», il tribunale di Los Angeles ha condannato Google e Meta giudicandole colpevoli di aver progettato piattaforme in grado di indurre dipendenza nei giovani utenti. La condanna, arrivata in risposta alla denuncia effettuata da una ventenne che lamentava la sua totale dipendenza dalle applicazioni dei giganti tech, riporta prepotentemente sotto i riflettori il tema relativo al funzionamento degli algoritmi dei social network.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Gurrisi: «Il mio organo Hammond suona per Franco Cerri» Notizie correlate Non Sparate sul Pianista | «Macbeth» raccontato da Chiara MutiIn occasione della prima al Teatro Regio di Torino, la regista Chiara Muti ci svela la sua visione del «Macbeth» di Giuseppe Verdi. Non Sparate sul Pianista | Lezione di jazz con Enrico RavaIl trombettista, pioniere del jazz italiano, a 86 anni è il «musicista dell’anno» nella classifica Top Jazz 2025 della rivista Musica Jazz.