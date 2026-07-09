Teresa Baronchelli una vita spesa per gli altri Addio alla ‘grande madre’ dell’emigrazione

Teresa Baronchelli, nata a Oltressenda Alta in Val Seriana, è deceduta all’età di 95 anni. È conosciuta come una figura di riferimento per l’emigrazione e si è dedicata agli altri durante tutta la vita. La sua scomparsa è stata annunciata dal Corriere d’Italia in un articolo di Licia Linardi.

Pubblichiamo l’articolo apparso sul Corriere d’Italia a firma di Licia Linardi dopo la scomparsa, all’età di 95 anni, di Teresa Baronchelli, originaria di Oltressenda Alta in Val Seriana. Ci sono persone che attraversano la storia dell’emigrazione senza fare rumore, ma lasciando un segno profondo nella vita di migliaia di persone. Teresa Baronchelli, scomparsa martedì 7 luglio, è stata una di queste. Per decenni è stata un punto di riferimento per gli italiani in Germania, soprattutto per le donne che arrivavano sole, spesso senza conoscere la lingua, lontane dalla famiglia e costrette a ricominciare da zero. Con il suo sorriso, la sua determinazione e una straordinaria capacità di ascolto, Teresa è riuscita a trasformare la solidarietà in una vera missione di vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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