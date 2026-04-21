Martedì 15 aprile si è spenta a 93 anni Marina Biagioni, all’ospedale San Jacopo di Pistoia. La donna, conosciuta per il suo impegno quotidiano, ha dedicato la maggior parte della sua vita agli altri. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra familiari, amici e conoscenti. La sua esistenza semplice ha lasciato un’impronta duratura nella comunità locale.

Una vita semplice, ma che lascia il segno per sempre. Così è stata la vita di Marina Biagioni, che si è spenta lo scorso 15 aprile a 93 anni, all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Grande il cordoglio nella comunità aglianese e in particolare nella parrocchia di San Michele, dove aveva svolto un’intensa attività di volontariato. Sono tante le persone che le hanno reso omaggio, dimostrando anche vicinanza e affetto ai parenti, alla camera ardente allestita alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana e alla santa messa per l’ultimo saluto, celebrata nella chiesa di San Michele dal parroco don Rodolfo Vettori. Parenti e amici si sono riuniti attorno al feretro in quella chiesa dove, per un’intera vita, Marina si era dedicata a tantissime attività.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Biagioni. Una vita spesa per gli altri

Notizie correlate

Leggi anche: Addio a Severino Proserpio, da Como al Senegal una vita spesa per gli altri

Leggi anche: Calcinate, addio al dottor Finazzi: «Una vita ad aiutare gli altri»