Una vita spesa per gli altri | il Lions Forlì Host ricorda Caterina Rondelli con la massima onorificenza
Il Lions Club Forlì Host ha assegnato la massima onorificenza, la Melvin Jones Fellow alla memoria, a Caterina Rondelli, riconoscendone il contributo alle attività lionistiche. La premiazione si inserisce in una cerimonia dedicata alla memoria di una donna che ha dedicato gran parte della sua vita agli altri. La onorificenza viene consegnata in occasione di eventi ufficiali del club, con l’obiettivo di celebrare il suo impegno e il suo ruolo nel volontariato.
Il Lions Club Forlì Host ha conferito a Caterina Rondelli la Melvin Jones Fellow alla memoria, quale riconoscimento dell'impegno profuso a favore delle attività lionistice. L’onorificenza è stata consegnata alla figlia Maddalena Gramellini, anch’essa socia del sodalizio. Rondelli è scomparsa lo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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