tentavano un furto in casa due arrestati

Volevano mettere a segno un furto in abitazione, ora si trovano in carcere. Sono due cittadini georgiani, di 32 anni e 34 anni con precedenti, gli arrestati nella notte tra martedì e ieri dalla polizia. È successo in via Rossini, al quartiere Longuelo, in città. I due avevano individuato un condominio di quella via. Arrampicandosi grazie alle tubature esterne del gas metano, hanno raggiunto un’abitazione al secondo piano. I proprietari in questi giorni non ci sono perché in vacanza. E questo ha facilitato l’azione dei ladri. Per entrare in casa hanno infranto una finestra alle cinque del mattino. i rumori però hanno attirato l’attenzione di un inquilino che ha nutrito dei sospetti e ha deciso di dare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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