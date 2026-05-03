Arrestati due stranieri per furto aggravato in supermercato ad Atripalda

Due cittadini stranieri sono stati arrestati dai Carabinieri di Avellino mentre tentavano di rubare in un supermercato di Atripalda. L’intervento è avvenuto in flagranza di reato, e le forze dell’ordine hanno fermato i due uomini immediatamente dopo il tentativo di furto. L’operazione si è svolta senza incidenti e i sospettati sono stati condotti in caserma.