Arrestati due stranieri per furto aggravato in supermercato ad Atripalda
Due cittadini stranieri sono stati arrestati dai Carabinieri di Avellino mentre tentavano di rubare in un supermercato di Atripalda. L’intervento è avvenuto in flagranza di reato, e le forze dell’ordine hanno fermato i due uomini immediatamente dopo il tentativo di furto. L’operazione si è svolta senza incidenti e i sospettati sono stati condotti in caserma.
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato in flagranza due cittadini stranieri ritenuti responsabili di furto aggravato ai danni di un supermercato di Atripalda. Intervenuti a seguito di segnalazione, i militari hanno bloccato i due all'esterno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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