Due giovani sono stati arrestati in un hotel di Fidenza con l’accusa di tentato furto. I ladri sono entrati nella cucina dell’albergo, probabilmente attraverso un ingresso secondario, e sono stati sorpresi dai carabinieri nella cantina dell’edificio. Durante l’intervento, i militari hanno trovato strumenti e oggetti utili per l’effrazione. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto dei due uomini.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a entrare nella cucina?. Cosa hanno trovato i carabinieri nella cantina dell'hotel?. Perché i due giovani sono stati arrestati in flagranza?. Quali misure ha disposto il giudice per i due arrestati?.? In Breve I due arrestati hanno sottratto circa trenta euro dalla cassa dell'hotel.. I malviventi si erano nascosti dietro scatoloni nella cantina della struttura.. Il giudice ha disposto il divieto di dimora a Fidenza e Parma.. I due giovani sono già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati.. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato due uomini di 21 e 25 anni per un tentato furto avvenuto in una struttura ricettiva locale lo scorso 29 aprile intorno alle ore 2:00 di notte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fidenza, tentato furto in un hotel: due giovani arrestati in cantina

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