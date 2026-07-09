Un uomo è stato arrestato a Prato con l’accusa di aver tentato di uccidere il compagno della figlia con coltellate e di aver avvelenato la propria moglie. L’indagine ha evidenziato una serie di comportamenti violenti e sospetti all’interno della famiglia. Le autorità hanno confermato che l’uomo è stato fermato per le accuse di tentato omicidio e avvelenamento. La vicenda si è svolta all’interno dell’abitazione, coinvolgendo più membri della famiglia.

PRATO – Una vicenda dai contorni agghiaccianti e segnata da profondi rancori familiari si è consumata all’interno delle mura domestiche, portando all’arresto di un uomo con accuse pesantissime che vanno dal tentato omicidio al presunto avvelenamento della coniuge. Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo in pieno la richiesta della procura, ha infatti emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, ritenuto responsabile di aver tentato di uccidere il compagno della propria figlia. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è avvenuta nel corso di una drammatica lite: l’uomo ha impugnato un coltello a lama pieghevole lungo sette centimetri e ha sferrato un fendente mirato, colpendo la vittima al lato destro del collo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tenta di uccidere il compagno della figlia a coltellate e di avvelenare la moglie

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