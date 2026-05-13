Tenta di avvelenare la moglie mettendo candeggina nel caffè

Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di avvelenare la moglie inserendo candeggina nel suo caffè. La vicenda è stata scoperta quando la donna ha notato un sapore insolito nella bevanda e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno verificato la presenza di sostanze chimiche nel caffè e hanno proceduto con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver cercato di avvelenare la moglie, mettendole candeggina nel caffè. Un episodio che, secondo quanto riportato stamattina dal quotidiano La Nazione, sarebbe avvenuto lo scorso 9 maggio a Pistoia. Il cinquantacinquenne, un operaio dello stabilimento Hitachi Rail situato nella città toscana, sarebbe stato arrestato ieri, 12 maggio, mentre si trovava sul posto di lavoro, dai carabinieri. È accusato di lesioni gravissime ai danni della consorte. Stando ad un prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe come detto sciolto candeggina nella tazzina di caffè che la moglie avrebbe bevuto da lì a poco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Tenta di avvelenare la moglie con candeggina nel caffè, arrestato. In manette un operaio 55enne a Pistoia #ANSA x.com

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