Un tentativo di soffocare la moglie è stato sventato a Ladispoli all’alba, quando uno dei figli minori ha chiamato il 112. L’episodio di violenza domestica si è verificato alla fine di giugno. La chiamata d’emergenza ha portato all’arresto dell’uomo coinvolto.

Tenta di soffocare la moglie all’alba, ma uno dei figli minori se ne accorge e chiama il 112. La denuncia dell’episodio di violenza domestica arriva da Ladispoli alla fine di giugno. L’intervento della pattuglia non ha messo fine solo all’aggressione, ma anche alla relazione. Infatti, dopo l’abuso e il ricovero al pronto soccorso, la donna ha deciso di denunciare e iniziare il percorso di allontanamento. Il gip ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo. Violenza domestica a Ladispoli La chiamata all’alba: “Papà sta soffocando la mamma”. Così è stata scoperta l’aggressione, che rischiava di sfociare in un ennesimo femminicidio, ai danni di una madre di Ladispoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tenta di soffocare la compagna a Ladispoli davanti ai figli, il più piccolo chiama il 112 e lo fa arrestare

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