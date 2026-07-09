Un uomo è stato arrestato a Ladispoli dopo aver aggredito brutalmente la compagna mentre dormiva, davanti a quattro figli presenti in casa. La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata di uno dei bambini al 112, che ha interrotto l’aggressione. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenza interrotta dalla chiamata al 112 di uno dei bambini. Una notte di terrore a Ladispoli, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo una brutale aggressione ai danni della compagna, avvenuta davanti ai loro quattro figli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe svegliato la donna mentre dormiva, per poi colpirla ripetutamente e tentare di soffocarla. La situazione è stata interrotta soltanto grazie alla richiesta di aiuto lanciata da uno dei bambini, che ha contattato il 112 in lacrime. Gli agenti del commissariato di Ladispoli intervenuti sul posto hanno arrestato il responsabile con le accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ladispoli, aggredisce la compagna nel sonno davanti ai figli: arrestato per tentato omicidio

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