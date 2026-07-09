A Ladispoli, un uomo ha tentato di strangolare la compagna davanti ai figli. Durante l'aggressione, un bambino ha preso il telefono e ha chiamato il 112 in lacrime. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, arrestando l'uomo. La donna e i figli sono stati messi in sicurezza. L'episodio si è verificato più volte in passato, senza che ci siano stati interventi immediati. La situazione è stata segnalata alle autorità tramite la chiamata del bambino.

Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre, tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto a Ladispoli. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. All'arrivo delle forze dell'ordine, la donna era a letto circondata e abbracciata dai quattro figli, davanti a cui si era consumata la violenta aggressione., La violenza che ha fatto scattare la denuncia è avvenuta all'alba dello scorso 28 giugno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe svegliato la compagna nel cuore della notte, percuotendola e tentando di soffocarla stringendole il collo con le mani davanti ai figli. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ladispoli, il padre tenta di strangolare la madre davanti ai figli: un bimbo chiama il 112 in lacrime e la salva

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