Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver tentato di rubare in un supermercato e aver aggredito gli addetti alla sicurezza. Durante l'intervento, sono state riscontrate lesioni volontarie e il soggetto è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere. La polizia ha revocato il permesso di soggiorno dell’uomo, che ora si trova in custodia.

Un arresto con revoca del permesso di soggiorno, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia, dove un cittadino senegalese di 43 anni è stato fermato per rapina impropria, lesioni volontarie e possesso illegale di oggetti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza di un supermercato dopo aver tentato un furto e aver aggredito il personale. L’espulsione dal territorio nazionale è stata disposta dal Questore per la pericolosità sociale del soggetto. L'intervento a Brescia Dal furto all'aggressione L'arresto e la... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tenta di rubare in un supermercato Ipertosano di Brescia e aggredisce gli addetti alla sicurezza: l'epilogo

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