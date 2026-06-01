Un uomo straniero è stato arrestato a Faenza per rapina aggravata dopo aver tentato di rubare in un supermercato e aver minacciato i dipendenti. Durante il tentativo di furto, ha aggredito le persone presenti. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo sul posto. La vicenda si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in commissariato. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Un arresto per rapina aggravata, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Faenza, dove un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre alcune confezioni di birra da un supermercato e aver aggredito chi cercava di bloccarlo. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di una dose di cocaina, dichiarata per uso personale. Violenza in un supermercato di Faenza La dinamica dei fatti L’intervento dei Carabinieri La perquisizione e gli ulteriori reati contestati Violenza in un supermercato di Faenza Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato all’interno di un supermercato di Faenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza in un supermercato a Faenza, uomo tenta di rubare e minaccia i dipendenti: l'epilogo della vicenda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tenta di rubare al supermercato e ferisce gravemente il personale a Siena, l'epilogo della vicendaA Siena, un uomo di 33 anni straniero è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un supermercato, ferendo gravemente un dipendente durante...

Violenza domestica a Guidonia Montecelio, uomo aggredisce l'ex moglie per strada: l'epilogo della vicendaA Guidonia Montecelio, un uomo ha aggredito l’ex moglie per strada, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Temi più discussi: Violenza a Chivasso: direttrice di supermercato picchiata per bloccare due ladri; Paura in un supermercato, addetto alla sicurezza colpito con pugno al volto; Rapina (con un complice) il supermercato Conad e aggredisce i dipendenti; Cagliari, tentata rapina al supermercato: malvivente fermato da un carabiniere libero dal servizio.

Supermercato mercoledì, bambina sul passeggino quindi boh...1 anno?piange perché ha fame, il padre mentre preparava il biberon Non me ne frega un cazzo che hai fame,devi stare zitta comunque porco d.... Speriamo arrivino a loro tantissime martellate s x.com

Trovato anche in possesso di un coltello e di cocaina. Il giudice gli impone l'obbligo di firma tre volte a settimanaHa cercato di uscire da un supermercato di Faenza con alcune confezioni di birra senza pagarle, ma quando è stato fermato da alcuni dipendenti e da un ... ravennaedintorni.it

Coppia rapina un supermercato a Taranto e accoltella il responsabile, arrestata dopo una breve fugaDue persone arrestate a Taranto per rapina aggravata: aggredito il responsabile di un supermercato durante un furto. virgilio.it