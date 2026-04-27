A Siena, un uomo di 33 anni straniero è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un supermercato, ferendo gravemente un dipendente durante l’episodio. L’individuo aveva già violato il divieto di dimora nel capoluogo e ora si trova sotto custodia. La vicenda si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in carcere, mentre le forze dell’ordine stanno accertando i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato per rapina aggravata dopo aver aggredito un dipendente del Centro Commerciale Coop Grondaie. Il fatto è avvenuto nella mattinata del 23 aprile a Siena, dove il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti furti, è stato fermato dalla polizia dopo una fuga nel centro storico. L’uomo era sottoposto al divieto di dimora in città, misura che aveva violato al momento dell’arresto. L'intervento a Siena I fatti: la rapina e l’aggressione L’inseguimento e l’arresto Il sequestro della refurtiva e del coltello I precedenti e le misure cautelari L’intervento a Siena Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il sospettato, cittadino straniero, si è introdotto nel supermercato Coop Grondaie.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tenta di rubare al supermercato e ferisce gravemente il personale a Siena, l'epilogo della vicenda

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