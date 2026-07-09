Spie al soldo della Russia scatta l' espulsione per due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia

Il governo italiano ha deciso di espellere due ufficiali militari dell’Ambasciata russa in Italia, coinvolti in attività di spionaggio. La decisione segue un’indagine della Procura di Roma che ha evidenziato comportamenti legati a operazioni di intelligence illegali. I due militari sono stati invitati a lasciare il paese entro un termine stabilito. La misura si inserisce in un quadro di rafforzamento delle misure di sicurezza contro attività di spionaggio straniere nel territorio nazionale.

Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni. «Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Un’ingerenza grave e inaccettabile per le Istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale», ha detto il vicepremier Antonio Tajani. Il sistema di... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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