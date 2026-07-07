Durante il quarto di finale tra Francia e Marocco, alcuni giocatori sono stati ammoniti, rischiando di essere espulsi. La partita si è conclusa con diverse sanzioni disciplinari, tra cui almeno due cartellini gialli mostrati ai giocatori delle due squadre. Nessuno dei due team ha subito espulsioni dirette, ma la tensione si è fatta sentire fin dai primi minuti. La gara si è mantenuta intensa e combattuta fino alla fine.

Pronostici Francia-Marocco: un quarto di finale del Mondiale è sempre una partita ricca di tensione. Le nostre scelte Un quarto di finale di un Mondiale è una partita che può cambiare la vita di molti giocatori. Vero che la Francia nelle ultime due edizioni ha fatto una finale, ma rimane pur sempre una sfida speciale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se in questo articolo vi abbiamo parlato dei possibili marcatori e tiratori in porta, in questo che stiamo scrivendo andiamo a vedere chi, secondo il nostro avviso, potrebbe rientrare sì nel tabellino finale della sfida ma nella parte dei cattivi. Non solo: non parliamo di ammoniti ma di quasi ammoniti plus, quindi o giallo oppure almeno due infrazioni nel corso del match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Francia-Marocco: quasi ammoniti plus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostici Canada-Marocco: quasi ammoniti plusDurante la partita tra Canada e Marocco, ci sono stati diversi giocatori vicini a ricevere il cartellino giallo.

Pronostici Paraguay-Francia: quasi ammoniti plusDurante la partita tra Paraguay e Francia, si prevede che alcuni giocatori rischino di ricevere ammonizioni, con più di uno vicino al cartellino...

Temi più discussi: Il Marocco può vincere il Mondiale? Le ragioni del sì e quelle del no; Pronostici Paraguay - Francia: i Bleus puntano ai quarti di finale; Canada-Marocco: pronostici, migliori scommesse e quote per il Mondiale 2026; Pronostici e quote Argentina-Egitto, qualità contro resistenza: Messi e Salah accendono gli ottavi dei mondiali.

Pronostico Francia-Marocco: serve un’altra prova di forza per conquistare la semifinaleFrancia-Marocco è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 22:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro ... ilveggente.it

Probabili formazioni Francia-Marocco: derby francofono da brividiIl derby francofono apre il programma dei Quarti di Finale dei Mondiali 2026: probabili formazioni Francia-Marocco, giovedì 9 luglio ore 22:00 ... sportnotizie24.com

Brasile vs Marocco — incontro chiave: Vini/Raphinha vs la difesa larga del Marocco reddit