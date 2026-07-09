Tennis Giotto la 24 ore di sport e solidarietà

Ventiquattro ore di eventi tra sport, socialità e solidarietà al Tennis Giotto. Domani e sabato 11 luglio è in programma la " 24ore Giotto " che, giunta alla tredicesima edizione, rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate del circolo aretino all’insegna di tante diverse attività tra tennis, trail running, camminate, burraco, musica e gastronomia. Il tutto con una finalità solidale: il ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto al Calcit di Arezzo. L’evento prenderà il via alle 20.45 di domani con una camminata non competitiva di 5 km aperta a tutti e alle 21 con la partenza della gara di trail running Arezzo Wild Trail - Night Edition, nello scenario archeologico e paesaggistico del colle di San Cornelio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ct Giotto, torna la 24ore di tennis

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