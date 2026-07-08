Al Tennis Giotto di Arezzo si svolge una maratona di 24 ore di attività sportive, tra cui partite di racchettoni, tornei di burraco e corse di trail. L'evento coinvolge appassionati di diverse discipline e si svolge senza pause, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause benefiche. Durante tutta la giornata, si alternano momenti di gioco e di socialità, con il pubblico che partecipa e sostiene le iniziative di solidarietà.

Arezzo si prepara a vivere ventiquattro ore filate di sport, socialità e solidarietà al Tennis Giotto, dove per una volta l’insonnia non sarà un problema medico ma un programma ufficiale. Venerdì 10 e sabato 11 luglio il circolo aretino ospiterà la tredicesima edizione della “24ore Giotto”, uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate sportiva cittadina. Una maratona di iniziative tra tennis, trail running, camminate, burraco, musica e gastronomia, con un obiettivo che vale più di qualunque coppa: raccogliere fondi per il Calcit di Arezzo, a sostegno dei servizi di cure domiciliari oncologiche del Progetto Scudo. Il via sarà venerdì sera alle 20. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Al Tennis Giotto si gioca per 24 ore: racchette, burraco, trail e solidarietà, perché dormire era troppo banale

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