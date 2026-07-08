Ventiquattro ore di eventi tra sport socialità e solidarietà al Tennis Giotto

Venerdì 10 e sabato 11 luglio si svolgeranno ventiquattro ore di eventi al Tennis Giotto, coinvolgendo attività sportive, iniziative sociali e momenti di solidarietà. La manifestazione si svolge in due giornate consecutive, con l’obiettivo di promuovere l’iniziativa attraverso diverse attività. L'evento si svolge in un’unica sede, coinvolgendo partecipanti di varie età e interessi. Sono previste sessioni sportive, incontri di carattere sociale e momenti di raccolta fondi.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Ventiquattro ore continuative di eventi tra sport, socialità e solidarietà al Tennis Giotto. Venerdì 10 e sabato 11 luglio è in programma la “24ore Giotto” che, giunta alla tredicesima edizione, rinnoverà uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’estate del circolo aretino all’insegna di tante diverse attività tra tennis, trail running, camminate, burraco, musica e gastronomia. Il tutto, con una finalità solidale: il ricavato della manifestazione verrà infatti devoluto al Calcit di Arezzo a sostegno dei servizi di cure domiciliari oncologiche del Progetto Scudo. L’evento prenderà il via alle 20.45 del venerdì con una camminata non competitiva di cinque chilometri aperta a tutti e alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ct Giotto, torna la 24ore di tennis

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