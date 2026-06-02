Incendio in un capannone a Salanetti l’invito del sindaco | Tenete chiuse le finestre

Un incendio è scoppiato questa mattina in un capannone industriale a Salanetti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il sindaco ha invitato i residenti a tenere chiuse le finestre per precauzione. Non sono state segnalate vittime o danni strutturali significativi. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

CAPANNORI – Incendio a Salanetti nelle prime ore di oggi (2 giugno), dove un capannone industriale è stato interessato da un rogo che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre sono al lavoro nell’area per le operazioni di spegnimento. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause dell’incendio né sull’eventuale coinvolgimento di persone. La notizia è stata accompagnata da un invito alla prudenza rivolto alla popolazione. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, ha raccomandato di adottare alcune precauzioni in attesa di ulteriori valutazioni. “Anche se al momento non abbiamo ancora l’evidenza di dover emettere ordinanze, usiamo il buonsenso e teniamo le finestre chiuse soprattutto chi si trova nelle vicinanze”, ha scritto il primo cittadino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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