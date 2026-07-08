Milano incendio nel deposito Bartolini | la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza Il Comune | Tenete le finestre chiuse – I video

Da open.online 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato intorno alle 19:30 in un deposito di un corriere nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni. La colonna di fumo generata dall’incendio è visibile a distanza di chilometri. Il Comune ha consigliato di mantenere le finestre chiuse. Sono stati inviati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali feriti.

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Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 19:30 di oggi, mercoledì 8 luglio, in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni. Cinque squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo lombardo stanno intervenendo sul luogo da cui si è alzata una alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento sono complesse. Al momento non risultano feriti o intossicati. Le prime ricostruzioni. Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Al momento non è coinvolta dal rogo la palazzina degli uffici. Secondo le prime informazioni, scrive il Corriere della Sera,  il rogo sarebbe partito da un container per poi propagarsi rapidamente all’area in cui erano stoccate le merci e i pacchi pronti per essere consegnati. 🔗 Leggi su Open.online

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Milano, vasto incendio al deposito BRT: alta colonna di fumo

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