Temptation Island contro Lino d' Italia | chi ha stravinto la serata

Notizia in breve

Lino d'Italia – Storia di un itALIENO ha ottenuto una media di 1.553.000 spettatori e il 10,7% di share su Rai1, durante la serata di mercoledì. Contestualmente, Temptation Island ha registrato risultati inferiori. Non sono stati forniti dati specifici sugli ascolti del reality show. La differenza tra i due programmi indica una maggiore audience per il film trasmesso sulla rete pubblica.