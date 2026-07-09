Temptation Island contro Lino d' Italia | chi ha stravinto la serata
Lino d'Italia – Storia di un itALIENO ha ottenuto una media di 1.553.000 spettatori e il 10,7% di share su Rai1, durante la serata di mercoledì. Contestualmente, Temptation Island ha registrato risultati inferiori. Non sono stati forniti dati specifici sugli ascolti del reality show. La differenza tra i due programmi indica una maggiore audience per il film trasmesso sulla rete pubblica.
Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Lino d'Italia – Storia di un itALIENO conquistare una media di 1.553.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5 Temptation Island si aggiudica invece una media di 4.007.000 spettatori con uno share del 32.3%, stravincendo la serata (Buonanotte 1.468.000 - 26.0%). Su Rai2 Tutta la Verità su Lilly sigla 650.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 White Elephant – Codice criminale intrattiene 772.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine segna 298.000 spettatori (2.1%) e sul Nove Tutte lo vogliono 321.000 con il 2.2%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (518. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Temptation island Lino e Alessia
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