Ascolti tv ieri mercoledì 8 luglio chi ha vinto tra Lino Banfi Temptation Island e Tutta la verità su Lilly

Mercoledì 8 luglio, i dati Auditel mostrano che La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha superato Affari Tuoi su Rai 1 nell’access prime time. Nella stessa giornata, tra i programmi più visti, sono emersi risultati diversi: tra i più seguiti ci sono stati Lino Banfi, Temptation Island e Tutta la verità su Lilly, ma nessuno di questi ha conquistato la prima posizione nella classifica generale degli ascolti.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 8 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però Reazione a Catena riesce a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Lino d’Italia – Storia di un itALIENO (Rai 1) chiude dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Un giorno in pretura (Rai 3). Ai piedi del podio White Elephant (Italia 1), In Onda (La7), Tutta la verità su Lilly (Rai 2), Zona Bianca (Rete 4), Tutte lo vogliono (Nove) e Now you see me (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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