Ascolti tv mercoledì 8 luglio | Lino d’Italia Temptation Island Zona bianca
Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Temptation island. Su Italia 1 White Elephant. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
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