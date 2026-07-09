Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Lino d’Italia – Storia di un itALIENO. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Temptation island. Su Italia 1 White Elephant. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 8 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 8 luglio: Lino d’Italia, Temptation Island, Zona bianca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv ieri mercoledì 1 luglio chi ha vinto tra Mondiali, Chi l'ha visto, Temptation Island e Zona BiancaI dati Auditel di ieri, mercoledì 1 luglio, mostrano che tra i programmi più seguiti ci sono stati i Mondiali, Chi l'ha visto, Temptation Island e...

Leggi anche: Ascolti tv ieri mercoledì 24 giugno chi ha vinto tra Mondiali, Temptation Island, Chi l'ha visto e Zona Bianca

Temi più discussi: Ascolti tv 1 luglio 2026, Temptation Island e i Mondiali i programmi più visti; Temptation Island 2026: le anticipazioni di mercoledì 8 luglio; Ascolti Tv ieri (1 luglio): i Mondiali e Temptation fanno il botto, in più di un milione per l’addio di Federica Sciarelli; Temptation Island: la promessa di Filippo infiamma la terza puntata stasera in tv. Anticipazioni e news.

Temptation Island non andrà più in onda il mercoledì! Ecco quando le nuove puntate reddit

Temptation Island 2026, riassunto terza puntata (8 luglio): Gabriele e Sara fuori, Soraya vicina al tentatore, il falò a tre tra Alessandra, Rosario e GiadaNuovi avvicinamenti, rivelazioni, feeling inattesi e scelte drastiche. Anche la terza puntata di Temptation Island, in onda mercoledì 8 luglio, è stata ricca di emozioni e, ovviamente, colpi di scena. today.it

Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntataTemptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata in onda stasera. Tutte le informazioni ... tpi.it