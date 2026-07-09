Durante la terza puntata di Temptation Island 2026, il conduttore ha parlato della fine del suo rapporto con una partecipante, sottolineando l'importanza di avere il coraggio di prendere decisioni. Ha affermato che in passato non è riuscito a fare scelte decisive, lasciando intendere che anche lui ha dovuto affrontare momenti di difficoltà nelle relazioni. La dichiarazione ha sorpreso il pubblico presente in studio.

«Alcune volte bisogna avere il coraggio di fare delle scelte e anche io in passato non sono riuscito a farle», ha confidato il conduttore del programma di Canale 5, cogliendo un po' tutti di sorpresa. Alludeva quasi sicuramente alla relazione finita con Pamela Camassa della quale Bisciglia non ha mai voluto parlare. Quando, in occasione della sua partecipazione a The Traitors Italia, abbiamo provato con delicatezza a scucirgli qualcosa, la risposta è stata chiara: «Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa». Eppure, è evidente che la sofferenza di Sara e Gabriele abbia risvegliato qualche ferita ancora aperta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Temptation Island 2026, alla terza puntata Filippo Bisciglia esce dal ruolo e parla della fine del rapporto con Pamela Camassa: «Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, e io in passato non sono riuscito a farle»

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Temptation Island 2026 - Sara e Gabriele decidono di uscire separati

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