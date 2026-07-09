Durante l’ultima puntata di Temptation Island, un confronto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni ha attirato l’attenzione. In quel momento, il conduttore ha rivolto una frase rivolta alla ex di uno dei partecipanti, Pamela Camassa, che molti hanno giudicato poco elegante. La battuta è stata percepita come una frecciatina e ha suscitato commenti tra il pubblico. Non sono state fornite ulteriori precisazioni o dettagli sulla frase stessa.

L’ultima puntata di Temptation Island ha regalato un momento particolarmente intenso durante il confronto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. Al centro della scena non c’è stata soltanto la crisi della coppia, ma anche un commento di Filippo Bisciglia che ha attirato l’attenzione del pubblico. Nel tentativo di sostenere Sara dopo un momento di grande sofferenza, il conduttore ha fatto un riferimento alla sua passata relazione con Pamela Camassa, una frase che molti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti della sua ex compagna. La battuta di Filippo Bisciglia sulla ex: ecco cosa ha detto a Temptation Island. Durante il falò di confronto anticipato tra Sara e Gabriele, Filippo Bisciglia si è trovato a intervenire più volte per aiutare i due ragazzi a comprendere meglio la situazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Ma avete sentito la frecciatina di Filippo Bisciglia alla sua ex Pamela Camassa? Frase poco elegante a Temptation Island

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