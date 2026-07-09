Temptation Island 14 | Filippo Bisciglia ripensa alla storia con Pamela Camassa e fa discutere

Temptation Island 14 è andato in onda mercoledì 8 luglio 2026 su Canale 5 con la terza puntata. Tra i momenti principali, il confronto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, che ha rappresentato una svolta nel loro percorso. Durante lo show, il conduttore ha ricordato una relazione passata, suscitando discussioni tra i partecipanti e il pubblico. La puntata ha visto anche altri incontri e confronti tra coppie e tentatori.

Temptation Island 14 è tornato in onda su Canale 5 mercoledì 8 luglio 2026 con una terza puntata ricca di colpi di scena. Tra i momenti più discussi, il falò di confronto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, che ha segnato una svolta nel loro percorso. Durante la serata, però, a catturare l’attenzione del pubblico è stato anche Filippo Bisciglia, protagonista di un commento che ha fatto subito il giro del web e che ha riportato alla luce il suo passato con Pamela Camassa. Il falò anticipato tra Sara e Gabriele. La puntata si è aperta con il falò di confronto richiesto da Gabriele Govoni dopo aver visto alcuni video della fidanzata Sara Palumbieri. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island, il caso e ora Filippo Bisciglia rompe il silenzio: cosa è successo ai capelli

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