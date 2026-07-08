Filippo Bisciglia e la frase su Pamela Camassa a Temptation | Insieme da 7 anni? C’è chi se ne è fatti 18

Durante il falò tra Sara e Gabriele nella terza puntata di Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia ha commentato la relazione con Pamela Camassa, affermando che sono stati insieme per sette anni, aggiungendo ironicamente: “C’è chi se ne è fatti 18”. La coppia si è separata nel 2025. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti, ma non sono stati forniti altri dettagli sulla relazione.

Durante il falò tra Sara e Gabriele nella terza puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia si lascia sfuggire una frase relativa alla durata della sua storia d’amore con Pamela Camassa, ex fidanzata storica dalla quale si è separato nel 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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E comunque io da stamattina parlo e leggo solo dell'attentato d'amore di Lavitola a Ranucci, altro che Filippo Bisciglia x.com

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