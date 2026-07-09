Tempo di Gaudats Band Oggi all’Hi-Ho Festival

L’energia della Gaudats Junk Band sarà liberata sul palco del Centro Culturale Compitese (Pieve di Compito) per il nuovo appuntamento dello “ Hi-Ho Music Festival ”. Quella di stasera sarà una giornata di musica, creatività, socialità e incontro. Perché insieme alla band - che realizza e utilizza esclusivamente strumenti costruiti con materiale di riciclo - suoneranno anche i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto di welfare di comunità a vocazione culturale “Forme di Mondo”, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione per la coesione sociale nell’ambito del bando “Bella lì!”. Partendo dal... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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